«Комсомолка» подвела итоги голосования за участниц конкурса «Краса Вятки 2018»

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-24T20:54:21+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте «Комсомольской правды» в Кирове завершилось голосование за участниц конкурса «Краса Вятки - 2018». За победу сражались сразу 12 красавиц, но большинство жителей города отдали свои голоса Арине Ботвиной. Она учится в Вятском колледже управления и новых технологий и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. За очаровательную девушку проглосовали 843 человека. Именно Арина получит звание «Мисс Комсомольская правда в Кирове 2018» и приятные призы от нашей редакции.

Напомним, что уже завтра, 25 октября, в Кирове пройдет финал конкурса красоты «Краса Вятки 2018». Прекрасные девушки попытаются очаровать зрителей и жюри своими талантами и получить звание главной красавицы нашего города. Победительница конкурса представит Кировскую область на Международном конкурсе красоты World Russian Beauty 2018 в Сочи.