2018-10-24T17:27:42+03:00
Общество

Власти ликвидировали 50 свалок, на которые кировчане жаловались в соцсетях

Виновных заставляют вывозить мусор за собственный счет
Александр ЧАРУШИН
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За последний месяц через соцсети нашли еще три свалкиЗа последний месяц через соцсети нашли еще три свалкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За январь-июль 2018 года в Кировской области ликвидировали 50 стихийных свалок, очистили 60 площадок контейнеров и еще 30 объектов, на которых скопился мусор. Все эти «проблемные точки» были найдены по жалобам кировчан в соцсетях. Напомним, глава региона Игорь Васильев ранее поручил отслеживать в интернете все подобные сигналы.

- Записи кировчан в соцсетях проходят через специальный фильтр, - рассказали в пресс-службе правительства Кировской области. - Затем все жалобы отправляют в профильные министерства и представителям местной власти. Это позволяет быстро реагировать на все обращения и предложения жителей региона.

Отметим, что за последний месяц через соцсети были найдены свалки в Подосиновском, Кирово-Чепецком и Малмыжском районах. Одна из этих свалок образовалась в 200 метрах от детского сада. Предприниматель, создавший ее, был оштрафован на 10 000 рублей и за собственные деньги вывез весь мусор.

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