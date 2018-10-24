В ноябрьские праздники из Кирова пустят дополнительные поезда до Москвы

СЕГОДНЯ 16:48 2018-10-24T17:17:09+03:00

Из Кирова в Москву и обратно в ноябрьские праздники пустят дополнительные поезда Фото: Валерий РОМАНОВ

Всего за выходные пройдет три новых электросостава

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В связи с Днем народного единства, празднуемого 4 ноября, из Кирова до столицы пустят три дополнительных рейса. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.

- Такое решение было принято для удовлетворения повышенного спроса на пассажирские поезда в ноябрьские праздники, - пояснила Наталья Буторина. - Так, между Кировом и Москвой будут курсировать три дополнительных поезда.

2 ноября в 3.27 из Кирова в столицу отправится поезд №217/278, в Москву он прибудет в 15.58. Обратно этот поезд выедет в 22.50, а прибудет в Киров уже 3 ноября в 12.40.

Также поезд №206/205 сообщением Москва-Киров отправить из столицы 2 ноября в 23.55 и прибудет в город 3 ноября в 12.09. Из Кирова поезд отправиться уже 5 ноября в 16.43, а прибудет в Москву на следующий день в 5.58.

5 ноября поезд №251 выедет из Кирова 5 ноября в 14.27 и прибудет в столицу 6 ноября в 05.02.