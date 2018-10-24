Кировчанка на «Рено» врезалась в «Ладу»: в итоге пострадали четыре автомобиля

СЕГОДНЯ 16:47 2018-10-24T16:47:11+03:00

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Сегодня, 24 октября, в Кирове произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе УГИБДД по Кировской области. Авария случилась в 09.00 часов утра около дома на Октябрьском проспекте, 99. По предварительным данным, виновницей ЧП стала 35-летняя кировчанка. Женщина за рулем «Рено» неправильно выбрала дистанцию до автомобиля «Лада Икс Рей» и врезалась в него.

- 43-летний водитель «Лады Икс Рей» также не соблюдал дистанцию, - рассказали в ведомстве. - Он врезался в «Ладу Гранту» под управлением 34-летнего кировчанина. «Гранту» от столкновения вынесло вперед, прямо в «десятку», за рулем которой находился 25-летний мужчина.

Данных о пострадавших в этой аварии не поступало. Инспекторы устанавливают все детали ДТП.