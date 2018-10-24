Стали известны подробности ДТП на Ленина с тремя пострадавшими пешеходами

СЕГОДНЯ 16:11 2018-10-24T16:12:43+03:00

ДТП с тремя пешеходами произошло на перекрестке улиц Ленина и Профсоюзной. Фото: УГИБДД России по Кировской области

Изменить размер текста: A A

Сегодня стали известны подробности ДТП на перекрестке улицы Ленина и Профсоюзной, где автомобиль ВАЗ-21053 столкнулся с иномаркой и сбил пешеходов. Авария произошла вчера, 23 октября 2018 года, в девять часов утра.

После этого автомобиль наехал на трех пешеходов. Фото: УГИБДД России по Кировской области

- По предварительным данным водитель автомобиля ВАЗ-21053, 19-летний молодой человек, трезвый, выезжал на регулируемый перекресток на красный сигнал светофора, - пояснили в пресс-службе УГИБДД России по Кировской области. - «Жигули» столкнулись с автомобилем «Форд Транзит», которым управлял 38-летний водитель.

Водитель ВАЗ-21053 выехал на перекресток на запрещенный сигнал светофора. Фото: УГИБДД России по Кировской области

После наезда на иномарку, машина сбила пешеходов. Еще вчера, по данным ведомства, под колеса автомобиля попало два кировчанина, а позже стало известно, что пострадало все таки три человека: мужчины 26 и 54 лет, и 56-летняя женщина. Они получили травмы и были госпитализированы

Сначала автомобиль столкнулся с иномаркой. Фото: УГИБДД России по Кировской области

УГИБДД России проводит проверку по факту наезда на кировчан.