2018-10-24T15:59:58+03:00
Происшествия

В Сунском районе иномарка насмерть сбила 80-летнего мужчину

Водитель автомобиля был трезвым
Елизавета Захарова
Поделиться:
В Суне иномарка насмерть сбила 80-летнего пешехода. Фото: УГИБДД России по Кировской областиВ Суне иномарка насмерть сбила 80-летнего пешехода. Фото: УГИБДД России по Кировской области
Изменить размер текста:

В поселке Суна Кировской области произошлое смертельное ДТП. На улице Советской напротив дома №40 23 октября 2018 года в 18.30 автомобиль «Киа Рио» наехал на 80-летнего пешехода.

- Автомобилем управлял 24-летний водитель, - пояснили в пресс-службе УГИБДД России по Кировской области. - Пешеходом оказался пожилой мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте.

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Фото: УГИБДД России по Кировской области

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Фото: УГИБДД России по Кировской области

От удара с машиной пешеход получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте. Возбужение уголовного дела пока под вопросом - проводится проверка. Установлено, что водитель в момент ДТП был трезв.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24