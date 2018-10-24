В Сунском районе иномарка насмерть сбила 80-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 15:32 2018-10-24T15:59:58+03:00

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В поселке Суна Кировской области произошлое смертельное ДТП. На улице Советской напротив дома №40 23 октября 2018 года в 18.30 автомобиль «Киа Рио» наехал на 80-летнего пешехода.

- Автомобилем управлял 24-летний водитель, - пояснили в пресс-службе УГИБДД России по Кировской области. - Пешеходом оказался пожилой мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте.

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Фото: УГИБДД России по Кировской области

От удара с машиной пешеход получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте. Возбужение уголовного дела пока под вопросом - проводится проверка. Установлено, что водитель в момент ДТП был трезв.