В Кировской области выкопали в два раза больше картошки, чем в прошлом году

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-24T15:22:53+03:00

Урожай картошки в два раза выше, чем в прошлом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Неурожай 2017 года надолго запомнился аграриям – дождливое лето практически сгноило весь урожай на корню. За этот год радует результатами.

- Все показатели значительно превзошли прошлогодний уровень, – говорят в Минсельхозе.

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ

- 47 043 тонны зерна собрали в регионе при урожайности 28,1 ц/га (26,3 ц/га в прошлом году);

- озимой и яровой пшеницы намолочено 11108 тонн, озимой ржи – 6930 тонн, ячменя – 17601 тонна, овса – 8142 тонны, гороха – 3262 тонны. Ожидается, что сбор зерновых культур по завершении послеуборочной обработки в 1,8 раза превысит показатель 2017 года;

- урожай картофеля и вовсе вдвое превысил объем 2017 года: 5069 тонн при урожайности 289,7 ц/га (в 2017 году было получено 2480 тонн при 162,6 ц/га);

- всего овощей собрано 2726 тонн, что на 509 тонн больше предыдущего года.