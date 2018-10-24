2018-10-24T14:51:34+03:00
Общество

Депутаты областного Заксобрания поддержали идею о запрете МУПов

Эту инициативу ранее внес вице-спикер Титов
Александр ЧАРУШИНМария Петрова
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Многие МУПы, по данным вице-спикера, убыточны. Фото: Алена КАЗКАМногие МУПы, по данным вице-спикера, убыточны. Фото: Алена КАЗКА
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Сегодня, 24 октября, состоялось заседание комиссии по бюджету Законодательного собрания Кировской области. Депутаты поддержали идею о запрете муниципальных унитарных предприятий (МУПов). Напомним, ранее эту федеральную инициативу в Заксобрание внес вице-спикер Роман Титов.

Титов настаивал на том, что МУПы являются каналами для «слива» муниципального имущества и «обхода» законов о закупках. В 40% районов Кировской области, по словам вице-спикера Заскобрания, были выявлены факты незаконного распоряжения имуществом. Свыше 60% областных МУПов, к тому же, оказались убыточными.

Сегодня депутаты Заксобрания поддержали идею о запрете таких предприятий. Однако председатель профильного комитета Владимир Бакин выразил обеспокоенность данной инициативой. Бакин обратил внимание депутатов на то, что превращение МУПов в акционерные общества (АО) или казенные предприятия, возможно, не изменит ситуации.

Роман Титов в ответ сообщил, что казенные предприятия и АО сами по себе имеют несколько иной формат и с них «легче спрашивать» все недоимки и отчеты о работе.

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