Два чиновника из Кильмези подозреваются в серии взяток

СЕГОДНЯ 13:34 2018-10-24T13:54:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Своих «теплых» мест лишились начальник и главный специалист лесного отдела Министерства лесного хозяйства Кировской области Кильмезского лесничества. Оказалось, что чиновники не гнушались взятками от предпринимателей. Суммы варьировались от 10 до 500 тысяч рублей. На данный момент против обоих возбуждено уголовное дело п.п. «а,в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Обоим бывшим чиновникам грозит срок от семи до двенадцати лет.

Первый случай взятки попал в поле зрения силовиков, когда директор и его зам одного из местных лесозаготовительных предприятий передали сначала 200 тысяч, потом еще столько же и потом еще 100 тысяч рублей.

Затем были собраны доказательства, что 14 июля начальник лесного отдела Кильмезского лесничества получил еще одну взятку 10 тысяч 200 рублей. А потом еще один эпизод - , 1 февраля он же получил 27 тысяч от индивидуального предпринимателя.

В отделе по расследовании особо важных дел признают, что вскрыть все эпизоды помогли грамотные действия сотрудников следственного комитета и УЭБиПК УМВД России

Для того, чтобы оба бывших специалиста не оказали давления на свидетелей, их заключили под стражу. По всей видимости, до суда оба они пробудут в СИЗО.