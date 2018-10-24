В Кировской области выбрали самые красивые города и деревни

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-24T12:28:46+03:00

По итогам конкурса были награждены три города и девять сел

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В Кировской области завершился конкурс «Вятская провинция - красота деревенская». Это был первый старт проекта в нашем регионе. Торжественное награждение победителей и призеров состоялось в ДК «Родина». Всего в списке оказались три города и девять сел и деревень.

- Слободской был признан самым красивым малым городом, - сообщили в Ассоциации сельского туризма Кировской области. - Нолинск назван самым активным городом, а Яранск награжден за самые впечатляющие храмы.

Яранская деревня Дворяне победила в номинации «Самая красивая деревня». Село Каринка Кирово-Чепецкого района назвали самым живописным, Мокино Советского района - благоустроенным, Кобру Даровского района - цветущей, Суну Зуевского района - хозяйственной, Бобино Слободского района - добропамятным. Дереревню Собакино Уржумского района назвали самой гостеприимной, а деревню Стрельская Опаринского района - самой креативной.

Отметим, что целью конкурса было развитие туристического потенциала провинции. Специальное жюри оценивало культурный и природный потенциал, инициативность жителей, сохранность архитектуры населенных пунктов.