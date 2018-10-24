В городской казне не хватает денег на зарплаты педагогам
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) заставило финансистов-чиновников искать дополнительные деньги в бюджете. Если на 1 января МРОТ составлял 9 489 рубля, то с 1 мая «минималка» составила уже 11 163 рубля. Разница в 1674 рубля в зарплате коснулась каждого бюджетника. А городской бюджет формируется в начале года. Отсюда и проблемы с нехваткой денег в городской казне на выплаты учителям.
На этой неделе народные избранники на комиссии по бюджету рассмотрели ряд поправок в бюджете этого и следующего года. Об изменениях в главном финансовом документе Кирова рассказала начальник департамента финансов Гульнара Сайфутдинова. Оказалось, что коррективы надо вносить не только в расходы, но и, к счастью, в доходы. Выросла зарплата – выросли и налоги. Дополнительно казна получила 45 миллионов рублей. Также выросли дивиденды по акциям – на 32,3 миллиона рублей. В итоге доходную часть бюджета предлагается увеличить на 511,9 млн руб.
ЗАНИМАТЬ У БУДУЩЕГО ГОДА
200 млн руб., предусмотренных на строительство школы в Чистых прудах, предлагается «перекинуть» из бюджета 2019 года на 2018. Также в планах чиновников 101,1 млн руб. из бюджета на будущий год потратить в этом: сумму направят на выплату зарплат учителям. Напомним, такой «ход конем» вынужденный: в сентябре увеличился МРОТ, к которому привязан размер зарплат педагогов. В результате вышло, что денег на оплату труда работникам образования в бюджете не хватило, поэтому придется «занимать» деньги у будущего года.
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ЛЬГОТНИКАМ
Куда еще пойдут дополнительные расходы:
- 62,1 млн руб. пойдут на развитие сельского хозяйства;
- на расходы школ - 69,4 млн руб;
- на ремонт дороги Киров-Русское добавят 13,7 млн руб. (остаток ассигнований прошлого года);
- 600 тыс. руб. пойдут на улучшение жилищных условий для молодых семей;
- 800 тыс. руб. - на жилье уволенным военным;
- 62,2 млн руб. пойдут на зарплаты муниципальным служащим (их оплата труда, как и у педагогов, зависит от МРОТ);
- 8 млн руб. уйдут на учебники и методические пособия для школы № 51;
- 5,8 млн направят на оплату исполнительного документа, срок которого наступает в конце октября. Однако, на что конкретно уйдут деньги, начальник финансового департамента умолчала;
- 3,1 млн руб. пойдут на оплату питания для школьников, у которых есть льготы;
- 2,8 млн руб. - на выплату пособий на детей с 1,5 до 3-х лет, которые не посещают детские сады;
- 600 тыс. руб. - на оказание платных услуг;
- 200 тысяч - на приобретение коляски для семьи инвалида;
- 135 тысяч - субсидии для ветеранов;
- 200 тысяч пойдут на выплату надбавок к пенсиям за выслугу лет муниципальных служащих;
- 600 тысяч - на проектно-сметную документацию для здания Единой диспетчерской службы;
- 700 тысяч - на ремонт Крутикова, 2б – административное здание.
Отметим, что окончательно принимать поправки в бюджет депутаты будут на заседании городской Думы, которое состоится 31 октября.