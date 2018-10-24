В городской казне не хватает денег на зарплаты педагогам

СЕГОДНЯ 11:48 2018-10-24T12:30:21+03:00

Депутаты Гордумы познакомились с правками в бюджете на этот год

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Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) заставило финансистов-чиновников искать дополнительные деньги в бюджете. Если на 1 января МРОТ составлял 9 489 рубля, то с 1 мая «минималка» составила уже 11 163 рубля. Разница в 1674 рубля в зарплате коснулась каждого бюджетника. А городской бюджет формируется в начале года. Отсюда и проблемы с нехваткой денег в городской казне на выплаты учителям.

На этой неделе народные избранники на комиссии по бюджету рассмотрели ряд поправок в бюджете этого и следующего года. Об изменениях в главном финансовом документе Кирова рассказала начальник департамента финансов Гульнара Сайфутдинова. Оказалось, что коррективы надо вносить не только в расходы, но и, к счастью, в доходы. Выросла зарплата – выросли и налоги. Дополнительно казна получила 45 миллионов рублей. Также выросли дивиденды по акциям – на 32,3 миллиона рублей. В итоге доходную часть бюджета предлагается увеличить на 511,9 млн руб.

ЗАНИМАТЬ У БУДУЩЕГО ГОДА

200 млн руб., предусмотренных на строительство школы в Чистых прудах, предлагается «перекинуть» из бюджета 2019 года на 2018. Также в планах чиновников 101,1 млн руб. из бюджета на будущий год потратить в этом: сумму направят на выплату зарплат учителям. Напомним, такой «ход конем» вынужденный: в сентябре увеличился МРОТ, к которому привязан размер зарплат педагогов. В результате вышло, что денег на оплату труда работникам образования в бюджете не хватило, поэтому придется «занимать» деньги у будущего года.

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ЛЬГОТНИКАМ

Куда еще пойдут дополнительные расходы:

- 62,1 млн руб. пойдут на развитие сельского хозяйства;

- на расходы школ - 69,4 млн руб;

- на ремонт дороги Киров-Русское добавят 13,7 млн руб. (остаток ассигнований прошлого года);

- 600 тыс. руб. пойдут на улучшение жилищных условий для молодых семей;

- 800 тыс. руб. - на жилье уволенным военным;

- 62,2 млн руб. пойдут на зарплаты муниципальным служащим (их оплата труда, как и у педагогов, зависит от МРОТ);

- 8 млн руб. уйдут на учебники и методические пособия для школы № 51;

- 5,8 млн направят на оплату исполнительного документа, срок которого наступает в конце октября. Однако, на что конкретно уйдут деньги, начальник финансового департамента умолчала;

- 3,1 млн руб. пойдут на оплату питания для школьников, у которых есть льготы;

- 2,8 млн руб. - на выплату пособий на детей с 1,5 до 3-х лет, которые не посещают детские сады;

- 600 тыс. руб. - на оказание платных услуг;

- 200 тысяч - на приобретение коляски для семьи инвалида;

- 135 тысяч - субсидии для ветеранов;

- 200 тысяч пойдут на выплату надбавок к пенсиям за выслугу лет муниципальных служащих;

- 600 тысяч - на проектно-сметную документацию для здания Единой диспетчерской службы;

- 700 тысяч - на ремонт Крутикова, 2б – административное здание.

Отметим, что окончательно принимать поправки в бюджет депутаты будут на заседании городской Думы, которое состоится 31 октября.