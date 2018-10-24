50 баранов бегали по ночной трассе в Яранске

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-24T12:32:33+03:00

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На днях на окраине Яранска отара из 50 баранов и овец сбежала от хозяина. Их случайно обнаружили сотрудники Госавтоинспекции на одной из ночных трасс. Животные могли спровоцировать аварийную ситуацию: их было трудно разглядеть в темноте, автомобилисты могли не заметить отару и столкнуться.

В Яранске 50 баранов ушли от пастуха и бегали по проезжей части.Видео: УМВД России по Кировской области

- Сотрудники ГИБДД сообщили о своей находке в дежурную часть полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Также инспекторы временно взяли на контроль весь участок трассы, встречали проезжающих мимо автомобилистов и предлагали им ехать в объезд. В итоге аварий с животными на окраине Яранска в ту ночь не случилось.

Сотрудники местной полиции тем временем отыскали хозяина отары. 50 баранов и овец вскоре вернулись в свой загон.