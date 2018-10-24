В Кирове пропали два подростка: молодые люди могли уехать в Казань

СЕГОДНЯ 11:19 2018-10-24T11:23:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 22 октября, в Кирове пропали двое 16-летних подростков. В этот день в 07.30 часов Александр Обухов и Денис Терехин вышли из дома. Обратно молодые люди не вернулись. О пропаже ребят объявил отряд по розыску несовершеннолетних «Первый».

- Подростки могут находиться вместе и передвигаться в город Казань, - уточняют в официальной группе отряда.

Кировчан просят подключиться к поискам подростков и сообщают приметы пропавших. У Дениса Терехина рост - 163 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Подросток был одет в синюю куртку с капюшоном в белую полоску, синюю шапку, серые спортивные брюки, синие кроссовки. С собой он взял синюю спортивную сумку через плечо.

Молодые люди могут направляться в Казань. Фото: vk.com/ornkirov

Рост Александра Обухова - 180 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. Он был одет в темно-синюю замшевую куртку, черную кофту с рисунком в виде голубя с колючей проволокой, черную шапку, темно-синие джинсы, темно-синие кроссовки. С собой взял темно-синий рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, просьба сообщить информацию по телефонам: 8 (800) 700-54-52 («Лиза Алерт»), 8 (800) 350-76-25 (отряд «Первый») или 112.