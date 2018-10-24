В Кирове наркоман искал «закладку» по фотографии с телефона

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-24T11:05:36+03:00

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В Кирове задержан местный житель, подозреваемый в приобретении наркотиков. ЧП произошло в воскресенье, 21 октября, около 14.00 часов. Патруль Росгвардии, обходя территорию, на улице Ульяновской заметил мужчину, искавшего что-то между гаражами. Увидев росгвардейцев, молодой человек попытался сбежать. Вскоре выяснилось, что задержанный пытался найти «закладку» с запрещенным веществом.

- В руках у молодого человека был мобильный телефон, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Кировской области. - Он пытался найти наркотики по фотографии с места «закладки». Вскоре оперативники обнаружили около гаражных боксов сверток с запрещенным веществом.

На место ЧП были вызваны сотрудники полиции. Они увезли задержанного для дальнейших разбирательств.