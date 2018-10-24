Авария на Деповской: от столкновения с «Ладой» иномарку отбросило в электрический столб

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-24T12:39:36+03:00

Были ли водители трезвыми, пока что не уточняется. Фото: vk.com/kirovdps

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Сегодня, 24 октября, в районе перекрестка улиц Украинской и Деповской в Кирове произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась в 08.40 часов утра около дома по адресу ул. Деповская, 40. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на перекресток со второстепенной дороги. Мужчина не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген Пассат» и врезался в него.

- От удара иномарку отбросило в столб опоры ЛЭП, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД по Кировской области. - В результате аварии водитель «Лады Калины» получил серьезные травмы. По предварительным данным, его доставили в больницу.

Инспекторы устанавливают все детали этой аварии. Были ли водители «Лады» и «Фольксвагена» трезвыми в момент столкновения, пока не уточняется.