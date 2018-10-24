Минздрав: в кировских аптеках есть все необходимые льготные лекарства

СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-24T10:29:19+03:00

С начала года врачи выписали миллион льготных рецептов Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Кировчане в соцсетях продолжают жаловаться на недостаток льготных лекарственных препаратов. В министерстве здравоохранения Кировской области в ответ на это сообщают: все необходимые лекарства в государственных аптеках имеются в достаточном количестве. По данным специалистов, на сегодня никаких проблем в этой сфере не наблюдается.

- Ежедневно медицинские учреждения выписывают до пяти тысяч рецептов, - сообщает сайт ведомства. - В общей сложности с начала 2018 года в рамках различных льгот врачи выписали практически миллион рецептов.

Отметим, что в регионе на сегодня 30,5 тысяч человек получают лекарства по федеральным льготам. Еще 193,5 тысячи кировчан получают лекарства по льготе регионального уровня.

8 (8332) 41-00-41 - все вопросы об обеспечении льготными лекарствами кировчане могут задать по телефону «горячей линии».