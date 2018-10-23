2018-10-23T19:49:42+03:00
Общество

В Кировской области изъяли 1,6 тонны опасных фруктов и овощей

Всех виновных лиц привлекли к ответственности
Александр ЧАРУШИН
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Специалисты изъяли 158 партий некачественной продукцииСпециалисты изъяли 158 партий некачественной продукцииФото: Юлия ЛЕБЕДЕВА
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За январь-июль 2018 года в Кирове и районах области 68 торговых точек проверили на соблюдение всех правил и норм при хранении и продаже фруктов и овощей. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. Всего специалисты отобрали 124 пробы плодоовощной продукции и исследовали их на наличие нитратов и пестицидов. Три пробы не соответствовали гигиеническим и санитарным нормам.

- Специалисты изъяли 158 партий некачественной продукции, - рассказали в ведомстве. - Всего из оборота магазинов было изъято 1 640 кг опасных фруктов и овощей. Всех виновных лиц привлекли в ответственности.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал данные о проверках предприятий, производящих и продающих мясную продукцию. Как выяснилось, за год кировчанам продали тонну некачественного мяса.

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