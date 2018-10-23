В Кирове автобус объехал пробку по «встречке»
В Кирове зафиксирован очередной случай «автохамства» со стороны водителей общественного транспорта. Так, водитель автобуса грубо нарушил правила движения и объехал пробку по «встречке». ЧП произошло вечером в понедельник, 22 октября. Кадры с видеорегистратора очевидцев опубликованы в сообществе «Злой кировчанин».
В Кирове автобус ехал по встречке .Видео: vk.com/zlo43
На записи видно, что водитель автобуса не просто объезжает поток машин по встречной полосе - заодно он пересекает двойную сплошную линию. Пользователи соцсетей предложили пожаловаться на это ЧП в Госавтоинспекцию.
Напомним, похожий случай произошел в середине сентября на улице Романа Ердякова в Кирове. Водитель пазика точно так же объехал пробку по «встречке», за что вскоре был наказан.