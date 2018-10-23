Схему движения по Октябрьскому проспекту изменят

СЕГОДНЯ 19:05 2018-10-23T19:05:27+03:00

На все работы по проекту планируют потратить 4,6 миллиона рублей

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В мэрии вновь обсудили проблему пешеходных ограждений на Октябрьском проспекте. Ранее сити-менеджер Илья Шульгин уже поручил Дирекции дорожного хозяйства (ДДХ) предложить иные способы обеспечить безопасность кировчан. ДДХ совместно с Госавтоинспекцией внесли ряд альтернативных идей.

- И пешеходы, и автомобилисты должны двигаться по Октябрьскому проспекту без препятствий, - отметил сити-менеджер Шульгин. - Стоит «очистить» крайние полосы проспекта от припаркованных автомобилей. Если решить проблему с дисциплиной водителей, то крайние полосы можно будет отдать под движение только автобусов и троллейбусов.

К 29 октября будет разработана специальная карта девяти перекрестков Октябрьского проспекта с другими улицами. На этих дорожных пересечениях должны будут установить дополнительные светофоры, «лежачих полицейских», пешеходные знаки со светоотражателями и специальная разметка. На все работы планируют потратить 4,6 миллиона рублей из бюджета города