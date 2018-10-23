2018-10-23T18:43:07+03:00
Общество

«Я за точечную застройку»: в Кирове открылся первый урбанистический форум

На участие в мероприятие зарегистрировались более 300 человек
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Урбанистический форум в Кирове продлится два дняУрбанистический форум в Кирове продлится два дняФото: Анна КРЮКОВА
Изменить размер текста:

Во вторник, 23 октября, в нашем городе стартовал Киров URBAN форум. В первый день мероприятия специалисты в сфере благоустройства, архитекторы и власти города обсудили, как сделать наше городское пространство более комфортным для жителей. Открытие урабнистического форума прошло на площадке Детского космического центра. В том числе, на открытии побывал и инициатор проведения мероприятия глава администрации Илья Шульгин.

- Одно из важных слов, которое уже было сказано моими коллегами, - это неравнодушие, - отметил сити-менеджер. - Именно с неравнодушия и с желания сделать нашу жизнь лучше, все и начинается. И наш форум - это яркий пример объединения активных горожан, власти, Опорного вуза. Здорово, что форум поддержали специалисты в сфере урбанистики и градостроительства высочайшего уровня, сегодня у нас будет возможность пообщаться с ними.

Затем слово предоставили приглашенным спикерам, которые в течение всего дня обсуждали с кировчанами городские проблемы, предлагали методы их решения. К примеру, основатель архитектурно-градостроительной компании «Яузапроект» Илья Заливухин отметил, что в Кирове, как и во многих городах России, дома в центре обветшали, есть заброшенные промышленные зоны, а пригород усиленно застраивается многоэтажками. По мнению специалиста, высотные дома можно строить только в том месте, где каркас (то есть развитая инфраструктура уже есть). Возводить многоэтажки на неподготовленных для этого территориях неправильно.

Кроме того, от высотного строительства в пригороде лучше вообще отказаться. Для начала нужно максимально развивать районы, которые уже есть в Кирове, и грамотно использовать каждый клочок земли. В том числе и точечно застраивать Киров, но только в рамках системы комплексного развития.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кировской области изъяли 1,6 тонны опасных фруктов и овощей
В Кирове автобус объехал пробку по «встречке»
Схему движения по Октябрьскому проспекту изменят
В филиале «КЧХК» - самый спортивный трудовой коллектив
В Кирове на Деповской трактор снес «Ладу»
Кировские волонтеры: черные кошки и собаки накануне Хэллоуина в большой опасности!
Названы победители регионального этапа Всероссийского конкурса школьных музеев
Кировчанин с ножом в руках украл из магазина деньги, пиво и сигареты
Кировский УФСИН: за десять лет количество «второходов» выросло в два раза
Жителя Верхнекамского района за незаконно спиленные сосны и ели осудили на 1,5 года условно
В ноябрьские праздники в Кирове изменится расписание электричек
Кошку Глашу спасли из «лап» живодеров, и теперь она ищет любящих хозяев