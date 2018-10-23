«Я за точечную застройку»: в Кирове открылся первый урбанистический форум

СЕГОДНЯ 18:43 2018-10-23T18:43:07+03:00

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Во вторник, 23 октября, в нашем городе стартовал Киров URBAN форум. В первый день мероприятия специалисты в сфере благоустройства, архитекторы и власти города обсудили, как сделать наше городское пространство более комфортным для жителей. Открытие урабнистического форума прошло на площадке Детского космического центра. В том числе, на открытии побывал и инициатор проведения мероприятия глава администрации Илья Шульгин.

- Одно из важных слов, которое уже было сказано моими коллегами, - это неравнодушие, - отметил сити-менеджер. - Именно с неравнодушия и с желания сделать нашу жизнь лучше, все и начинается. И наш форум - это яркий пример объединения активных горожан, власти, Опорного вуза. Здорово, что форум поддержали специалисты в сфере урбанистики и градостроительства высочайшего уровня, сегодня у нас будет возможность пообщаться с ними.

Затем слово предоставили приглашенным спикерам, которые в течение всего дня обсуждали с кировчанами городские проблемы, предлагали методы их решения. К примеру, основатель архитектурно-градостроительной компании «Яузапроект» Илья Заливухин отметил, что в Кирове, как и во многих городах России, дома в центре обветшали, есть заброшенные промышленные зоны, а пригород усиленно застраивается многоэтажками. По мнению специалиста, высотные дома можно строить только в том месте, где каркас (то есть развитая инфраструктура уже есть). Возводить многоэтажки на неподготовленных для этого территориях неправильно.

Кроме того, от высотного строительства в пригороде лучше вообще отказаться. Для начала нужно максимально развивать районы, которые уже есть в Кирове, и грамотно использовать каждый клочок земли. В том числе и точечно застраивать Киров, но только в рамках системы комплексного развития.