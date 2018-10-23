2018-10-23T18:20:18+03:00
Происшествия

В Кирове на Деповской трактор снес «Ладу»

Водитель погрузчика не заметил приближающийся автомобиль
Александр ЧАРУШИН
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Оба водителя были трезвыми. Фото: Александр МОРОЗОВ vk.com/kirovdpsОба водителя были трезвыми. Фото: Александр МОРОЗОВ vk.com/kirovdps
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Сегодня утром в Кирове произошла авария с участием трактора и «Лады Весты». Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе УГИБДД по Кировской области. ДТП случилось около 10.45 часов у дома на ул. Деповской, 44. По предварительным данным, трактор-погрузчик двигался задним ходом и не заметил приближающийся автомобиль. В какой-то момент водитель трактора почувствовал сильный удар, только после этого мужчина понял, что произошло ДТП.

- В результате аварии трактор-погрузчик сильно «помял» «Ладу», - рассказали в пресс-службе ведомства. - Однако серьезных травм никто из участников аварии не получил. Также установлено, что оба водителя в момент ДТП были трезвыми.

Сообщения в соцсетях о том, что один из водителей грубо нарушил правила движения и сел за руль пьяным, на данный момент не подтвердились. Инспекторы выясняют все детали этой аварии.

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