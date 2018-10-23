Кировские волонтеры: черные кошки и собаки накануне Хэллоуина в большой опасности!
Волонтеры кировского движения «Дари добро» считают, что кошки и собаки черного окраса находятся в большой опасности перед Хэллоуином.
- Дело в том, что перед этим праздником представители некоторых субкультур и психически нездоровые граждане берут чёрных кошек, котят и щенков для проведения сатанинских обрядов, - комментируют зоозащитники. - Во время ритуалов несчастных животных могут приносить в жертву, смертельно мучая их.
Волонтеры призывают кировчан, которые пристраивают питомцев более внимательно относится к отбору новых хозяев для животных.
- Не пристраивайте лишь бы как, только чтобы снять с себя ответственность, помните в ваших руках — целая жизнь, - пишут волонтеры «Дари Добро». - В преддверии праздника лучше не отдавать своих подопечных с чёрным цветом шёрсти потенциальным хозяевам. Так же просим людей, действительно мечтающих о чёрном коте или собаке, с пониманием отнестись к данной ситуации.
Отметим, что этот праздник пришел в молодежную поп-культуру с запада. Там этот праздник отмечается 31 октября, накануне Дня всех Святых. По поверьям в эту ночь на земле царствует всякая нечисть. Для призвания некоторых необходимо проводить различные обряды и ритуалы.