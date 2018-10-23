2018-10-23T17:14:45+03:00
Происшествия

Кировчанин с ножом в руках украл из магазина деньги, пиво и сигареты

Мужчина уже найден и заключен под стражу
Александр ЧАРУШИН
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Ранее налетчик уже был судим. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской областиРанее налетчик уже был судим. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области
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На днях в кировскую полицию сообщили о разбойном нападении на продуктовый магазин. ЧП произошло на улице Чернышевского: мужчина вошел в помещение и, угрожая продавцу ножом, украл деньги из кассы, две бутылки пива и сигареты. В сумме ущерб был оценен в 3 500 рублей. Оперативники осмотрели место ЧП, выяснили приметы нападавшего. Вскоре была установлена и личность налетчика.

В Кирове мужчина с ножом ограбил магазин.Видео: УМВД России по Кировской области

- Как оказалось, разбой совершил 31-летний безработный кировчанин, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Мужчина был найден и доставлен в отдел полиции. Отметим, что ранее кировчанин уже был судим, а новое преступление он совершил, будучи пьяным.

Уголовное дело против мужчины возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», при этом нож в руках кировчанина был оценен как оружие. Максимальное наказание по статье может составить 10 лет тюрьмы. Налетчик уже заключен под стражу.

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