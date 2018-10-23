2018-10-23T17:15:28+03:00
Общество

Кировский УФСИН: за десять лет количество «второходов» выросло в два раза

На VIII Гражданском форуме обсуждалась проблема трудоустройства и социализации осужденных, вышедших на свободу
Анна ВОЛКОНСКАЯ
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Одной из тем VIII Гражданского форума стало обсуждение и подведение итогов по ресоциализации осужденных. Фото: УФСИН России по Кировской областиОдной из тем VIII Гражданского форума стало обсуждение и подведение итогов по ресоциализации осужденных. Фото: УФСИН России по Кировской области
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Одной из тем VIII Гражданского форума стало обсуждение и подведение итогов по ресоциализации осужденных. Понятно, что тема касается далеко не каждого жителя нашего региона. Но это если осужденный не горит желанием попасть обратно за решетку и не преступает черту закона. А зависит это от того, насколько после первого отбывания срока у бывшего заключенного устроена жизнь – есть ли жилье семья, работа. Если говорить языком цифр, то в исправительных учреждениях Кировской области 35% осужденных отбывают наказание в третий и более раз. За последние 10 лет доля данной категории выросла вдвое (с 16% в 2006 году до 35% в 2016 году).

Причин несколько:

1. Отсутствие нормативно-правовых актов, устанавливающих квоту на рабочие места для освобожденных из мест лишения свободы. Так, в Кировской области за 1 полугодие 2018 года освобождены 1430 человек, из них 159 человек обратились за помощью в трудоустройстве в центры занятости населения и только 60 человек были трудоустроены (4% от освободившихся). При том, что опрос осужденных, вновь совершивших преступления в течение года после освобождения, показал, что 68% освободившихся существовали на средства от случайных заработков и выполнения разовых работ. 9% жили за счет средств родственников. Официально трудоустроены были лишь 13% опрошенных.

2. Отсутствие на территории Кировской области государственных центров социальной адаптации именно для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 83 % опрошенных осужденных, совершивших повторные преступления в течение года после освобождения, считают необходимым создание центров, где будет предоставляться временное проживание и содействие в трудовом устройстве. 35 % обратились бы в данный центр при его наличии в Кировской области.

3. Опрос осужденных в учреждениях Кировской области, вернувшихся в места лишения свободы в течение 1 года после освобождения, показал, что 87 % считают, что повторных преступлений было бы меньше, если бы органы государственной власти больше уделяли внимание проблемам освободившихся.

- Подводя итоги встречи, участники отметили, что данное направление необходимо развивать и продолжать работу Общественной палаты по реализации озвученных предложений и выработке рекомендаций, касающихся реабилитации и социальной адаптации осужденных, - отметили в пресс-службе УФСИН по Кировской области. - Только наличие социального сопровождения осужденных после освобождения может способствовать их успешной адаптации, интеграции в общество и снизить криминальный фон в регионе.

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