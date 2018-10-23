2018-10-23T16:04:12+03:00
Общество

В ноябрьские праздники в Кирове изменится расписание электричек

Поезда будут ходить по специальному графику пять дней
Елизавета Захарова
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В ноябрьские праздники пригородные электрички будут ходить по специальному расписаниюВ ноябрьские праздники пригородные электрички будут ходить по специальному расписаниюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В связи с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября 2018 года, на Горьковской железной дороге изменится расписание пригородных электропоездов. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.

Так, в пятницу, 2 ноября 2018 года, электрички будут ходить по привычному расписанию рабочего дня пятницы. А вот, в выходные, 3 и 4 числа, поезда будут ходить по графику субботы. В понедельник, 5 ноября, - по распорядку воскресенья, а 6 ноября — по расписанию для рабочего понедельника.

Подробную информацую о времени прибытия и отправления пригородных электричек можно узнать в едином информационно-справочном центре ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на любом железнодорожном вокзале или в пригородных кассах, или же на сайте «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании».

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