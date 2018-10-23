2018-10-23T15:16:38+03:00
Общество

Кошку Глашу спасли из «лап» живодеров, и теперь она ищет любящих хозяев

Уже несколько месяцев домашний питомец живет на передержках
Елизавета Захарова
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Кошку Глашу спасли от страшной смерти: ее хотели заживо сжечь. Фото: vk.com/elenavolkomurova_clubКошку Глашу спасли от страшной смерти: ее хотели заживо сжечь. Фото: vk.com/elenavolkomurova_club
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Робкую, красивую кошку Глашу несколько месяцев назад спасли от страшной погибели. Живодеры, орудовавшие в Лянгасово, Кировской области, поймали кошку, издевались над ней и хотели сжечь заживо в топке локомотивного депо. На помощь Глаше пришли прохожие: они буквально вырвали ее из рук мучителей и передали ее зоозащитникам.

-Чтобы освоиться и привыкнуть к новому дому, ей потребуется чуть больше времени, чем кому-то другому, - рассказала волонтер «Дари добро» Елена Волокомурова. -Но это пройдёт, просто необходимо немного любви и заботы, немного терпения и ласки!

Глаше меньше полугода. Она красивого черепахового окраса. Кошка стерилизованная, у нее сделаны все прививки и к лотку она приучена.

Если вы готовы подарить Глаше свою любовь и заботу, то позвоните по телефону 8(953)677-83-30 Виктория.

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