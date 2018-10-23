ДТП в Кирове: две иномарки столкнулись и снесли ограждения, есть пострадавшие
В Кирове на улице Луганской после столкновения две иномарки снесли ограждение. ДТП произошло 22 октября 2018 года в 00.40 напротив дома №2/А.
Авария произошла на перекрестке Луганской и Дзержинского. Фото: УГИБДД России по Кировской области
По предварительным данным УГИБДД России по Кировской области, на регулируемом перекрестке с улицей Дзержинского столкнулись две иномарки: «Опель Астра» и «Шевроле Клан».
Водители обеих иномарок не пострадали. Фото: УГИБДД России по Кировской области
Первый автомобилем управлял 41-летний мужчина, вторым — 35-летний. Оба водителя были трезвыми и не пострадали. Травмы получила лишь 18-летняя пассажирка «Опеля». Госпитализация ей не потребовалась.
А вот пассажирка одной из машин получила незначительные травмы. Фото: УГИБДД России по Кировской области