2018-10-23T14:03:44+03:00
Происшествия

Сбежавшего из приюта 12-летнего подростка нашли за 20 минут

Мальчика искали росгвардейцы Кирово-Чепецка
Александр ЧАРУШИН
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Беглец был найден на автобусной остановкеБеглец был найден на автобусной остановкеФото: Олег ЗОЛОТО
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Из социального приюта в Кирово-Чепецке сбежал 12-летний подросток. ЧП произошло в субботу, 20 октября, около 16.00 часов. Сотрудники приюта сами обратились в местное отделение полиции и сообщили о пропавшем подростке. Полицейские передали ориентировку на его поиск патрульным.

- Наряды вневедомственной охраны начали поиски мальчика, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Кировской области. - Уже через 20 минут схожий по приметам подросток был найден на автобусной остановке.

На место вскоре прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних. Они и доставили подростка обратно в социальный приют.

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