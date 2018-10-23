2018-10-23T12:08:33+03:00
Происшествия

Кировское ГИБДД проводит проверку по факту наезда автомобиля на двоих пешеходов

ДТП произошло сегодня в десять утра
Елизавета Захарова
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Двое пешеходов получили травмы и были госпитализированыДвое пешеходов получили травмы и были госпитализированыФото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня, 23 октября 2018 года, в результате столкновения автомобилей пострадали и два пешехода. ДТП произошло около десяти часов утра на перекрестке улиц Ленина и Профсоюзной. Об этом сообщили в УГИБДД России по Кировской области.

- На регулируемом перекрестке столкнулись два автомобиля: ВАЗ-21053 и Ford Transit, - сообщили в пресс-службе ведомства. - После удара ВАЗ наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Пассажиры получили травмы и были госпитализированы.

Сейчас сотрудники госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

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