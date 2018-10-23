Кировское ГИБДД проводит проверку по факту наезда автомобиля на двоих пешеходов

СЕГОДНЯ 12:08 2018-10-23T12:08:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 23 октября 2018 года, в результате столкновения автомобилей пострадали и два пешехода. ДТП произошло около десяти часов утра на перекрестке улиц Ленина и Профсоюзной. Об этом сообщили в УГИБДД России по Кировской области.

- На регулируемом перекрестке столкнулись два автомобиля: ВАЗ-21053 и Ford Transit, - сообщили в пресс-службе ведомства. - После удара ВАЗ наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Пассажиры получили травмы и были госпитализированы.

Сейчас сотрудники госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.