Кировское ГИБДД проводит проверку по факту наезда автомобиля на двоих пешеходов
ДТП произошло сегодня в десять утра
Двое пешеходов получили травмы и были госпитализированыФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
Сегодня, 23 октября 2018 года, в результате столкновения автомобилей пострадали и два пешехода. ДТП произошло около десяти часов утра на перекрестке улиц Ленина и Профсоюзной. Об этом сообщили в УГИБДД России по Кировской области.
- На регулируемом перекрестке столкнулись два автомобиля: ВАЗ-21053 и Ford Transit, - сообщили в пресс-службе ведомства. - После удара ВАЗ наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Пассажиры получили травмы и были госпитализированы.
Сейчас сотрудники госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.