2018-10-23T12:00:24+03:00
Происшествия

У танка 70-летняя кировчанка попала под колеса «Волги»

Женщина получила травмы, ее увезли в больницу
Елизавета Захарова
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ДТП произошло на одном из проблемных участков города Кирова: напротив танка на Октябрьском районе. Фото: УГИБДД РоссииДТП произошло на одном из проблемных участков города Кирова: напротив танка на Октябрьском районе. Фото: УГИБДД России
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В Кирове произошло очередное ДТП с наездом на пешехода. Авария произошла на Октябрьском проспекте, напротив дома №44, в районе танка. 70-летняя женщина угодила под колеса «Волги». Об этом сообщили в УГИБДД России по Кировской области.

- ДТП произошло вчера, 22 октября 2018 года, в 11.30, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Автомобилем ГАЗ-3110 управлял 23-летний трезвый водитель. Он наехала на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому перекрестку.

Очевидцы ДТП в социальных сетях написали, что женщина неслась через дорогу: «Она бежала как танк на машину - влетела в бок».

В результате происшествия 70-летняя женщина-пешеход получила травмы головы и была госпитализирована.

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