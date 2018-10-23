2018-10-23T12:42:41+03:00
Общество

Нововятская фабрика матрешек задолжала работникам 1,3 миллиона рублей

73 сотрудника предприятия два месяца жили без зарплаты
Елизавета Захарова
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За два месяца предприятие не выплатило зарплаты на один миллион триста тысяч рублейЗа два месяца предприятие не выплатило зарплаты на один миллион триста тысяч рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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Руководству фабрики по изготовлению матрешек «Сувенир» после вмешательства прокуратуры пришлось выплатить порядка 1,3 миллиона рублей своим работникам. Дело в том, что 73 сотрудника предприятия два месяца, а именно июнь и июль 2018 года, не получали зарплату. Об этом сообщила прокуратура Кировской области.

В ведомство обратились жители Нововятского района, работающие в компании, с жалобой на руководство фабрики. Сразу же была назанчена проверка. По факту нарушений, которые были выявлены на предприятии, прокуратура вынесла представление с требованием устранить все недочеты.

Распоряжение ведомства были выполнены. Однако в отношении директора ЗАО «Сувенир» возбуждено дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства». Он обязан выплатить 30 тысяч рублей в качестве штрафа.

Отметим, что это уже второй случай, когда компания не выплачивала зарплаты своим работникам. Прошлый инцидент был устранен в марте 2018 года. Тогда фирма задолжала сотрудникам порядка 680 тысяч рублей.

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