2018-10-23T10:19:19+03:00
Происшествия

Двое пьяных кировчан проехали 60 километров на подножке поезда

Их могут наказать штрафами
Александр ЧАРУШИН
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Мужчины решили сэкономить на проезде, однако были пойманыМужчины решили сэкономить на проезде, однако были пойманыФото: Алексей БУЛАТОВ
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На днях в дежурную часть транспортной полиции сообщили о том, что двое мужчин ездят на грузовом поезде, зацепившись за поручень крайнего вагона. Сообщение о ЧП поступило со станции Лянгасово. Вскоре нарушители были выявлены, ими оказались 48-летний житель Кировской области и его 26-летний приятель.

- Мужчины выпили и решили сэкономить на проезде, - рассказали в пресс-службе Кировского ЛО МВД России на транспорте. - Зацепившись за поручень, они проехали 60 километров по станциям от Котельнича до Лянгасово.

Против нарушителей составили протоколы по ст. 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения на транспорте». Их могут наказать штрафами.

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