2018-10-23T09:12:36+03:00
Происшествия

Чепчанку оштрафовали на 13 тысяч рублей за оскорбления в соцсетях

Она возместила потерпевшей моральный вред
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Потерпевшая боялась, что эту информацию узнают ее знакомые. Фото: zebrapen.comПотерпевшая боялась, что эту информацию узнают ее знакомые. Фото: zebrapen.com
Изменить размер текста:

В Кирово-Чепецке завершен судебный процесс над местной жительницей. Установлено, что женщина ранее оскорбляла и порочила честь другой, несовершеннолетней чепчанки в соцсетях. Оскорбления публиковались в крупном местном сообществе - потерпевшая боялась, что ее знакомые и одноклассники могут прочитать эту порочащую информацию.

- Сначала женщину привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 5.61. КоАП РФ «Публичное оскорбление» и оштрафовали на три тысячи рублей, - рассказали в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре. - Затем был подан иск в суд о возмещении потерпевшей морального вреда. Заявление суд удовлетворил - чепчанку обязали выплатить еще 10 тысяч рублей.

В прокуратуре напоминают, что моральный вред может быть причинен не только насилием, но и оскорблениями личности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нагорске в новогоднюю ночь 69-летний мужчина топором и ножом избил приятеля
Кировское ГИБДД проводит проверку по факту наезда автомобиля на двоих пешеходов
У танка 70-летняя кировчанка попала под колеса «Волги»
«Ростелеком»: кировские предприятия выбирают «Виртуальную АТС»
Нововятская фабрика матрешек задолжала работникам 1,3 миллиона рублей
Двое пьяных кировчан проехали 60 километров на подножке поезда
Ночью в Костино горели частный дом и гаражи: с огнем боролись 28 спасателей
С июля 2019 года кировские таксисты будут обязаны работать с онлайн-кассами
В Кирове за год вдвое снизилась смертность на дорогах
«Разрушать всегда легко»: Илья Шульгин выступил в защиту сквера на улице Менделеева
В районе ДК «Космос» установят 1,3 километра поручней для незрячих кировчан
Житель Яранска сядет на год и 8 месяцев за избиение пасынка
В Роспотребнадзоре рассказали, на что чаще всего жалуются кировчане
«УРАЛХИМ» поделился практикой корпоративного добровольчества
Жительница Омутнинска укрывала приятеля, который убил свою жену
Тройное ДТП под Котельничем: четверо пострадали, среди них один ребенок