Чепчанку оштрафовали на 13 тысяч рублей за оскорбления в соцсетях

СЕГОДНЯ 09:12 2018-10-23T09:12:36+03:00

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В Кирово-Чепецке завершен судебный процесс над местной жительницей. Установлено, что женщина ранее оскорбляла и порочила честь другой, несовершеннолетней чепчанки в соцсетях. Оскорбления публиковались в крупном местном сообществе - потерпевшая боялась, что ее знакомые и одноклассники могут прочитать эту порочащую информацию.

- Сначала женщину привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 5.61. КоАП РФ «Публичное оскорбление» и оштрафовали на три тысячи рублей, - рассказали в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре. - Затем был подан иск в суд о возмещении потерпевшей морального вреда. Заявление суд удовлетворил - чепчанку обязали выплатить еще 10 тысяч рублей.

В прокуратуре напоминают, что моральный вред может быть причинен не только насилием, но и оскорблениями личности.