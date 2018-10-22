2018-10-22T18:59:29+03:00
Авто

С июля 2019 года кировские таксисты будут обязаны работать с онлайн-кассами

За отсутствие техники перевозчиков будут штрафовать
Александр ЧАРУШИН
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В регионе зарегистрировано 40 организаций и 310 ИП, занимающихся перевозками. Фото: onlinekassa.proВ регионе зарегистрировано 40 организаций и 310 ИП, занимающихся перевозками. Фото: onlinekassa.pro
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С 1 июля 2019 года вступают в силу новые нормы федерального закона. Все организации и индивидуальные предприниматели (ИП), занимающиеся перевозкой пассажиров в общественном транспорте, будут обязаны применять контрольно-кассовые аппараты. Также онлайн-кассы должны будут установить и во всех легковых такси.

- Должностных и юридических лиц, а также ИП, которые владеют машинами такси и не используют онлайн-кассы, будут штрафовать, - рассказали в пресс-службе управления ФНС России по Кировской области. - За повторное нарушение ответственность будет увеличена.

Отметим, что согласно реестру разрешений на перевозку пассажиров и багажа в Кировской области такие услуги оказывают 40 организаций и 310 ИП, в сумме ими задействовано почти 4 900 транспортных средств.

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