В Кирове за год вдвое снизилась смертность на дорогах

СЕГОДНЯ 18:22 2018-10-22T18:22:01+03:00

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За январь-сентябрь 2018 года в автомобильных авариях погибли 16 кировчан. Такую статистику привели в УМВД России по Кировской области. Для сравнения, год назад эта цифра была практически вдвое больше (30 летальных случаев). Одним из важнейших шагов к снижению смертности стала установка комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил движения.

- Специальные камеры фиксируют факты выезда на «встречку», превышения скорости, проезда «вне очереди», а также нарушений правил парковки и проезда пешеходных переходов, - рассказали в пресс-службе правительства Кировской области. - Уровень безопасности на дорогах постепенно повышается, потоки транспорта становится проще регулировать.

Отметим, что основными причинами ДТП в 2018 году стали выезд на «встречку», нарушение правил проезда «зебр» и несоблюдение очередности проезда.