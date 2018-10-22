2018-10-22T17:56:47+03:00
Общество

«Разрушать всегда легко»: Илья Шульгин выступил в защиту сквера на улице Менделеева

Глава Кирова Елена Ковалева поддержала позицию сити-менеджера
Александр ЧАРУШИН
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Все больше местных жителей выступают за демонтаж этой площадки. Фото: пресс-служба города КироваВсе больше местных жителей выступают за демонтаж этой площадки. Фото: пресс-служба города Кирова
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Сегодня, 22 октября, на утреннем оперативном совещании в мэрии вновь обсуждался вопрос о судьбе сквера на улице Менделеева. В «оперативке» приняли участие сити-менеджер Илья Шульгин, глава города Елена Ковалева и другие. Напомним, площадка была создана местными активистами: столики, скамейки и часть качелей «собрали» из обычных деревянных поддонов.

Однако, как выяснилось, сейчас все больше местных жителей выступают за демонтаж этой площадки - она, по мнению горожан, визуально неприятна и является местом вечерних «встреч» посетителей близлежащего бара.

- Если эта площадка кого-то по каким-либо причинам не устраивает, давайте предлагать жителям обустройство другого сквера или детской площадки, - приводит слова Шульгина пресс-служба города Кирова. - Разрушать всегда легко, но надо уважать и ценить стремление горожан к благоустройству территорий. Пока мы не можем предложить ничего взамен, площадку сносить нельзя.

За сквером нужно более тщательно следить. Фото: пресс-служба города Кирова

За сквером нужно более тщательно следить. Фото: пресс-служба города Кирова

По словам Шульгина, случаи нарушения порядка в сквере в вечернее время говорят не о необходимости демонтажа площадки, а о том, что за сквером нужно более тщательно следить - возможно, привлекая к этому полицейских.

Глава города Кирова Елена Ковалева поддержала сити-менеджера. Елена Васильевна отметила, что к инициативам жителей по благоустройству нужно относиться по-особенному. В итоге было решено искать пути включения площадки на Менделеева в любые городские программы и проекты, направленные на обустройство территорий. Этим вопросом займется департамент городского хозяйства.

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