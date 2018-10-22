В Роспотребнадзоре рассказали, на что чаще всего жалуются кировчане

СЕГОДНЯ 15:56 2018-10-22T15:56:00+03:00

В лидерах - нарушения в сфере ЖКХ и торговли

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За прошедшие 9 месяцев Роспотребнадзор по Кировской области принял 5539 жалоб от кировчан, органов власти и различных организаций. По обращениям граждан специалисты провели 92 внеплановые проверки и 93 административных расследования.

Как выяснилось, большинство жалоб поступают кировчан по поводу качества жизни. К примеру, 31,2 % населения недовольны условиями проживания в жилых помещениях. Еще 11,2% - пожаловались на качество продуктов. Более 9% рассказали о нарушениях при захоронении отходов. Также оставляет желать лучшего качество атмосферного воздуха и питьевой воды.

Кроме того, огромное количество жалоб сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали в сфере прав потребителей. Из них 59,9% - обращения по поводу нарушений в сфере розничной торговли, 6,2% - оказание жилищно-коммунальных услуг; 8,7% - оказание транспортных услуг.

Если вы хотите сообщить о каких-либо нарушениях в Роспотребнадзор, вы можете получиться устную консультацию по телефону «горячей линии»: 8(8332) 40-67-24, с 10:00 до 12:00 по будням.