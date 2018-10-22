2018-10-22T14:58:12+03:00
Происшествия

Тройное ДТП под Котельничем: четверо пострадали, среди них один ребенок

Виновник аварии выехал на «встречку»
Александр ЧАРУШИН
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Водитель «Лады» в момент аварии был трезв. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиВодитель «Лады» в момент аварии был трезв. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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В субботу, 20 октября, на трассе «Вятка» столкнулись три автомобиля. Авария произошла около 17.50 часов в Котельничском районе. По предварительным данным, 22-летний водитель машины «Лада Приора» выехал на «встречку» и врезался в «Фольксваген Тигуан». Иномарку от удара отбросило в грузовой «Мерседес Бенц».

- В итоге травмы получили четыре человека, - рассказали в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Одного из пассажиров «Лады» срочно доставили в больницу. Также травмированы водитель и две пассажирки «Фольксвагена», одной из них была десятилетняя девочка. К счастью, госпитализация им не потребовалась.

Отметим, что 22-летний виновник аварии был трезв. Остальные детали ДТП устанавливаются.

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