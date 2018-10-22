Тройное ДТП под Котельничем: четверо пострадали, среди них один ребенок
В субботу, 20 октября, на трассе «Вятка» столкнулись три автомобиля. Авария произошла около 17.50 часов в Котельничском районе. По предварительным данным, 22-летний водитель машины «Лада Приора» выехал на «встречку» и врезался в «Фольксваген Тигуан». Иномарку от удара отбросило в грузовой «Мерседес Бенц».
- В итоге травмы получили четыре человека, - рассказали в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Одного из пассажиров «Лады» срочно доставили в больницу. Также травмированы водитель и две пассажирки «Фольксвагена», одной из них была десятилетняя девочка. К счастью, госпитализация им не потребовалась.
Отметим, что 22-летний виновник аварии был трезв. Остальные детали ДТП устанавливаются.