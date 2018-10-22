Чепчанка продавала поросят через интернет и лишилась 21 тысячи рублей
На днях в полицию Кирово-Чепецка обратилась 56-летняя местная жительница. Она утверждала, что стала жертвой дистанционных мошенников. Как выяснилось, потерпевшая решила продать поросят на популярном сайте интернет-объявлений. Вскоре ей позвонил «покупатель» и под предлогом внесения предоплаты узнал все данные ее банковской карты.
- Мошенник списал со счета потерпевшей 21 тысячу рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Позднее с карты пытались похитить еще 22 тысячи рублей, однако сотрудники банка заблокировали операцию.
По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает дистанционного мошенника.