В Кирове три женщины попали под колеса «шестерки»

СЕГОДНЯ 13:12 2018-10-22T13:12:06+03:00

Водитель «шестерки» в аварии не пострадала. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

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В минувшую субботу, 20 октября, в Кирове произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась в 18.40 часов у дома по адресу ул. Профсоюзная, 80. По предварительным данным, 66-летняя кировчанка на «шестерке» сбила троих пешеходов, переходивших дорогу по «зебре».

- Под колеса «шестерки» попали женщины 57, 59 и 63 лет, - рассказали в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Все трое получили травмы и были госпитализированы. Сама пенсионерка, сидевшая за рулем машины, не пострадала.

Отметим, что в момент ДТП 66-летняя женщина-водитель не была пьяна. Остальные детали аварии устанавливают инспекторы.