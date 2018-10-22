2018-10-22T12:51:17+03:00
Происшествия

Избил, придушил и ограбил: мужчина получил условный срок за нападение на кировчанку

Об этом рассказали в прокуратуре Первомайского района
Александр ЧАРУШИН
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Суд учел ряд факторов, смягчающих вину мужчиныСуд учел ряд факторов, смягчающих вину мужчиныФото: Андрей КОПАЛОВ
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Жителя Кирова осудили за нападение на прохожих. ЧП произошло в ночь на 20 апреля 2018 года на улице Красной Звезды. Пьяный кировчанин поссорился с молодой парой. Он ударил мужчину, тот упал и потерял сознание. Девушку подсудимый схватил за волосы, повалил на землю и начал избивать. Затем кировчанин начал душить ее, попутно обыскивая одежду девушки. В итоге грабитель «выручил» две тысячи рублей и сбежал с места ЧП.

- Потерпевший мужчина не стал писать заявление в полицию, - рассказали «Комсомолке» в прокуратуре Первомайского района города Кирова. - В дальнейшем обвинение по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» было снято с подсудимого благодаря примирению сторон. Однако мужчину осудили по ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Отметим, что кировчанина наказали двумя годами тюрьмы. Однако суд учел то, что у мужчины есть малолетний ребенок. Этот и ряд других факторов смягчили приговор. В итоге кировчанин получил два года тюрьмы условно с одним годом испытательного срока.

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