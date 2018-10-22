Кировчане смогут пожаловаться на проблемы с платежками

СЕГОДНЯ 12:11 2018-10-22T12:48:05+03:00

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Центр общественного контроля в сфере ЖКХ запускает для кировчан «горячую линию». С 22 по 26 октября все желающие смогут сообщить операторам о проблемах с начислениями и квитанциями. Таким образом, Общественная палата Кировской области проверит работу «ЭнергосбыТ Плюс».

- Если переданные показания не принимаются к учету или начисления производятся по нормативу или же оплаченные суммы за предыдущий месяц не вносятся в квитанции, просим сообщить об этом по телефону «горячей линии»: 8 (8332) 38-14-77, - пояснили в пресс-службе Общественной палаты.

Операторы будут принимать звонки каждый день с 09.00 до 12.00. После окончания работы «горячей линии» все жалобы направят в «ЭнергосбыТ Плюс». Компания, в свою очередь, должна будет устранить сбои программы.