2018-10-22T12:45:39+03:00
Происшествия

В Кирове полицейский ударил задержанного мужчину. Возбуждено уголовное дело

Конфликт мог спровоцировать сам потерпевший
Александр ЧАРУШИН
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По факту этого ЧП в полиции проведут служебную проверкуПо факту этого ЧП в полиции проведут служебную проверкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кирове сотрудника полиции могут осудить за применение силы против задержанного мужчины. По версии следствия, конфликт произошел ночью 14 октября 2018 года. Патрульный инспектор провожал мужчину на выход из здания полиции. И пока они шли, из-за чего-то ударил потерпевшего головой по лицу.

- Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Кировской области. - Специалисты устанавливают все детали этого конфликта. Расследование продолжается.

В пресс-службе УМВД России по Кировской области также прокомментировали это ЧП. Выяснилось, что потерпевшего доставили в дежурную часть за то, что он избил собственную мать. Мужчина был недоволен происходящим и ругался матом - это и спровоцировало полицейского на нарушение закона. Сейчас по данному факту проводится служебная проверка.

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