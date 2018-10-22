В Кирове полицейский ударил задержанного мужчину. Возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-22T12:45:39+03:00

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В Кирове сотрудника полиции могут осудить за применение силы против задержанного мужчины. По версии следствия, конфликт произошел ночью 14 октября 2018 года. Патрульный инспектор провожал мужчину на выход из здания полиции. И пока они шли, из-за чего-то ударил потерпевшего головой по лицу.

- Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Кировской области. - Специалисты устанавливают все детали этого конфликта. Расследование продолжается.

В пресс-службе УМВД России по Кировской области также прокомментировали это ЧП. Выяснилось, что потерпевшего доставили в дежурную часть за то, что он избил собственную мать. Мужчина был недоволен происходящим и ругался матом - это и спровоцировало полицейского на нарушение закона. Сейчас по данному факту проводится служебная проверка.