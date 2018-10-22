2018-10-22T12:42:12+03:00
Происшествия

Кировчанка проглотила пакет наркотиков, чтобы ее не задержала полиция

Женщину осудили и отправили в колонию
Александр ЧАРУШИН
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Кировчанка признала свою вину и сотрудничала со следствиемКировчанка признала свою вину и сотрудничала со следствиемФото: Евгения АЩАУЛОВА
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В Кирове завершен судебный процесс над 33-летней местной жительницей. Установлено, что безработная кировчанка в июне 2018 года нашла на улице сверток с наркотиками и забрала его с собой. Вскоре к ней подошел наряд полиции - женщина проглотила сверток с наркотиками, чтобы «замести следы». Однако сверток все-таки был извлечен, саму кировчанку задержали.

- Уголовное дело было заведено по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение наркотиков в крупном размере без цели сбыта», - рассказали в прокуратуре Первомайского района города Кирова. - Суд приговорил кировчанку к четырем годам и шести месяцам тюрьмы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

Отметим, что подсудимая полностью признала свою вину и сотрудничала со следствием. Также у женщины есть двое малолетних детей. Все эти факты смягчили приговор. Максимальный срок по этой статье - десять лет лишения свободы.

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