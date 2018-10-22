2018-10-22T11:25:30+03:00
Общество

Кировская областная больница выплатит своему пациенту компенсацию

Мужчине с инвалидностью приходилось три раза в неделю ездить в больницу за свой счет
Анна КРЮКОВА
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На базе Кировской областной больницы был создан многопрофильный медицинский центр группы компаний «Нефросовет – РуМед»На базе Кировской областной больницы был создан многопрофильный медицинский центр группы компаний «Нефросовет – РуМед»Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Кирово-Чепецке не оказывают медицинскую помощь людям, страдающим от почечной недостаточности. Поэтому местным жителям приходится ездить на жизненно необходимые процедуры за 39 километров от дома, в Киров. Одному из чепчан, инвалиду I группы, приходилось ездить в «Нефросовет РуМед» по три раза в неделю. При этом на общественном транспорте мужчина в силу болезни передвигаться не мог. Каждый раз до Кирова он ездил на такси за свой счет.

- Кировская областная больница не компенсировала мужчине расходы на транспортировку через минздрав Кировской области, - пояснили в Кирово-Чепецкой прокуратуре. - Мы обратились в суд, и он обязал больницу выплатить инвалиду более 12 тысяч рублей.

Напомним, что инвалиды I группы по закону имеют право на бесплатную медицинскую помощь и бесплатный проезд в городском транспорте.

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