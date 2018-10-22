2018-10-22T10:14:13+03:00
Происшествия

Две кировчанки потеряли по 30 тысяч рублей, оформляя кредиты

Полиция уже разыскивает преступников
Александр ЧАРУШИН
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Сразу после перевода денег «кредиторы» перестают выходить на связьСразу после перевода денег «кредиторы» перестают выходить на связьФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Кирове за один день зафиксировано два одинаковых случая дистанционного мошенничества. Две местные жительницы потеряли деньги, оформляя онлайн-займы. Первой потерпевшей стала 37-летняя кировчанка - неизвестные «одобрили ей кредит» по сети интернет и попросили сразу же сделать первый взнос. Женщина перевела мошенникам 30 тысяч рублей, сразу после этого «кредиторы» перестали выходить на связь.

- Аналогичный случай произошел и с 27-летней кировчанкой, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Девушка оформляла заявку на кредит через интернет и перевела мошенникам 33 тысячи рублей. Обещанного займа кировчанка так и не дождалась.

Кировская полиция уже начала поиски дистанционных мошенников. Также в УМВД напоминают об опасности оформления кредитов и займов через сеть интернет.

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