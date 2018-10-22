2018-10-22T09:31:49+03:00
Происшествия

Погода на неделю: в Киров придут первый снегопад и сильный ветер

К выходным в городе ощутимо похолодает
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Кировчан ожидает пасмурная и ветреная неделяКировчан ожидает пасмурная и ветреная неделяФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Неделя с 22 по 28 октября принесет в Киров пасмурную погоду, осадки и сильный ветер. Такой прогноз дают синоптики. По данным сервиса «Яндекс.Погода», уже к выходным Киров ожидают заморозки и снегопад.

Днем в понедельник, 22 октября, воздух в Кирове прогреется лишь до +4… +5 градусов по Цельсию, порывы юго-западного ветра будут достигать скорости 14 м/с. Значительных осадков сегодня не предвидится.

Во вторник, 23 октября, ночная температура воздуха в Кирове составит +3 градуса, днем до 7 градусов тепла. Погода по-прежнему будет пасмурной, также в городе сохранится сильный, с порывами до 12 м/с, юго-западный ветер.

Среда, и четверг будут пасмурными и дождливыми. Ночью ожидается +4… +8 градусов, днем до +5… +9 градусов. Ветер сменится на юго-восточный с порывами до 19 м/с.

Дожди и сильные ветры сохранятся и в пятницу, 26 октября. Ночью температура упадет до +1 градуса, днем воздух прогреется до 7 градусов тепла.

Последние октябрьские выходные станут самыми холодными и пасмурными днями недели. Ночью столбик термометра будет держаться на нулевой отметке, днем ожидается температура около +2 градусов. В субботу кировчан ожидает сильный, с порывами до 14 м/с, ветер, а в воскресенье - сильный снегопад.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чепчанка продавала поросят через интернет и лишилась 21 тысячи рублей
Билеты на поезд для кировчан подорожают почти на 4%
В Кирове три женщины попали под колеса «шестерки»
Избил, придушил и ограбил: мужчина получил условный срок за нападение на кировчанку
Кировчане смогут пожаловаться на проблемы с платежками
В Кирове полицейский ударил задержанного мужчину. Возбуждено уголовное дело
Кировчанка проглотила пакет наркотиков, чтобы ее не задержала полиция
Кировская областная больница выплатит своему пациенту компенсацию
Законопроект «Единой России» об отказе от пенсионных преференций для депутатов и сенаторов принят в первом чтении
В рейтинге регионов по доступности газа Кировская область заняла 70 место из 73
В проекте федерального бюджета на следующую трехлетку предусмотрено увеличение финансирования ряда госпрограмм
Две кировчанки потеряли по 30 тысяч рублей, оформляя кредиты
«Это наша общая история»: волонтеры из ВятГУ провели работу по восстановлению воинских мемориалов на территории Эстонии
Житель Верхнекамского района отправится в колонию за пьяную езду
В Кирове четыре дня назад пропала 41-летняя женщина
Ректор ВятГУ Валентин Пугач принял участие в пресс-конференции, посвященной первому урбанистическому форуму КИРОВ URBAN ФОРУМ
В понедельник десятки домов в Кирове останутся без электричества
Спасский собор Кирова получил новый колокол весом 4,8 тонн
Алиментщицу из Кирса отправят в колонию за очередную неуплату