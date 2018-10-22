Погода на неделю: в Киров придут первый снегопад и сильный ветер

СЕГОДНЯ 09:31 2018-10-22T09:31:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Неделя с 22 по 28 октября принесет в Киров пасмурную погоду, осадки и сильный ветер. Такой прогноз дают синоптики. По данным сервиса «Яндекс.Погода», уже к выходным Киров ожидают заморозки и снегопад.

Днем в понедельник, 22 октября, воздух в Кирове прогреется лишь до +4… +5 градусов по Цельсию, порывы юго-западного ветра будут достигать скорости 14 м/с. Значительных осадков сегодня не предвидится.

Во вторник, 23 октября, ночная температура воздуха в Кирове составит +3 градуса, днем до 7 градусов тепла. Погода по-прежнему будет пасмурной, также в городе сохранится сильный, с порывами до 12 м/с, юго-западный ветер.

Среда, и четверг будут пасмурными и дождливыми. Ночью ожидается +4… +8 градусов, днем до +5… +9 градусов. Ветер сменится на юго-восточный с порывами до 19 м/с.

Дожди и сильные ветры сохранятся и в пятницу, 26 октября. Ночью температура упадет до +1 градуса, днем воздух прогреется до 7 градусов тепла.

Последние октябрьские выходные станут самыми холодными и пасмурными днями недели. Ночью столбик термометра будет держаться на нулевой отметке, днем ожидается температура около +2 градусов. В субботу кировчан ожидает сильный, с порывами до 14 м/с, ветер, а в воскресенье - сильный снегопад.