Житель Верхнекамского района отправится в колонию за пьяную езду
Ранее мужчина уже нарушал закон
Водитель отказался пройти тест на наличие алкоголя в кровиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Верхнекамском районе завершился судебный процесс над жителем поселка Чус. Установлено, что 28 июля 2018 года мужчина выпил и сел за руль своего автомобиля. Когда его остановил инспектор ДПС, мужчина отказался пройти тест на наличие алкоголя в крови.
- Выяснилось, что ранее водителя уже лишали прав за отказ от прохождения теста, - рассказали в прокуратуре Верхнекамского района. - В итоге суд приговорил мужчину к пяти месяцам колонии строгого режима и лишению водительских прав на два года.
Отметим, что решение суда еще не вступило в свою силу. Осужденный может попытаться обжаловать приговор.