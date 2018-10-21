2018-10-21T17:33:42+03:00
Происшествия

Житель Верхнекамского района отправится в колонию за пьяную езду

Ранее мужчина уже нарушал закон
Александр ЧАРУШИН
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Водитель отказался пройти тест на наличие алкоголя в кровиВодитель отказался пройти тест на наличие алкоголя в кровиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Верхнекамском районе завершился судебный процесс над жителем поселка Чус. Установлено, что 28 июля 2018 года мужчина выпил и сел за руль своего автомобиля. Когда его остановил инспектор ДПС, мужчина отказался пройти тест на наличие алкоголя в крови.

- Выяснилось, что ранее водителя уже лишали прав за отказ от прохождения теста, - рассказали в прокуратуре Верхнекамского района. - В итоге суд приговорил мужчину к пяти месяцам колонии строгого режима и лишению водительских прав на два года.

Отметим, что решение суда еще не вступило в свою силу. Осужденный может попытаться обжаловать приговор.

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