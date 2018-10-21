В Кирове четыре дня назад пропала 41-летняя женщина

СЕГОДНЯ 17:12 2018-10-21T17:12:36+03:00

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В минувшую среду пропала 41-летняя кировчанка. Последний раз Елену Коленину видели 17 октября, с тех пор о ее судьбе ничего не известно. Волонтеры кировского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» распространили в соцсетях ориентировку на поиск пропавшей женщины.

- Елена ростом 170 см, худощавого телосложения, - сообщают активисты. - У нее карие глаза и русые волосы до плеч. Елена была одета в черную кожаную куртку и черные сапоги.

Поиски Николая Коркина до сих пор не завершены. Фото: Марина КОРКИНА vk.com/id303089445

Также в Кирове пять дней назад пропал 72-летний Николай Коркин. Пенсионер ушел из дома 16 октября, его поиски до сих пор не завершены.

- Николай Алексеевич ростом 164 см, плотного телосложения, - указано в ориентировке на поиск мужчины. - У него зеленые глаза и седые волосы. Перед уходом из дома он был одет в коричневую куртку, синее трико, темные ботинки и черную кепку.

8 (800) 700-54-52, 02 или 112 - сообщите любую информацию о пропавших кировчанах, которая вам известна.