В понедельник десятки домов в Кирове останутся без электричества
В понедельник, 22 октября 2018 года, в Кирове пройдут плановые отключения электричества. Об этом сообщили в АО «Горэлектросеть». Работы на подстанциях пройдут во всех районах Кирова до 20.00 часов. Электричества завтра не будет в домах по следующим адресам:
ул. Володарского, 99а, 238;
ул. Воровского, 73а, 104, 104а, 104б, 106, 108;
ул. Г. Костина, 3а;
ул. Г. Рожнева, 6, 8;
ул. Горького, 35а;
ул. Дерендяева, 75/3, 77;
ул. Дружбы, 3, 5, 7;
ул. Коммунистическая, 9, 11;
ул. Конева, 5, 5/1, 7/5;
ул. Красина, 1;
ул. Краснофлотская, 14;
ул. Кутшо, 7, 8, 8а;
ул. Ленина, 1 (Нововятск);
ул. Ленина, 198а, 198/1 (Киров);
ул. Лепсе, 1, 3;
ул. Маклина, 28, 29;
ул. Московская, 155;
ул. Народная, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
пер. Народный, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
ул. Некрасова, 18, 20, 22, 40/1;
пр-т Октябрьский, 13, 15, 17, 19, 24/2, 57, 59, 61, 63, 82а, 84;
ул. Орджоникидзе, 9;
ул. Падерина, 1-5, 135, 152;
ул. Полевая, 1;
ул. Северо-Садовая, 1, 1а, 2, 2а, 10, 11, 12;
ул. Стахановская, 16, 16/1;
ул. Упита, 5/1;
ул. Хлыновская, 34;
ул. Чапаева, 2, 2а, 4, 6, 8, 48;
ул. Шорина, 2, 4, 6, 8;
пгт Лянгасово, ул. Октябрьская, 45, 45/1, 45/3;
СДТ Здоровье, гаражи сл. Зоновы;
сл. Малые Ряби, 1-19;
мкр. Коминтерн: ул. Мостовая, 3-26; ул. П. Корчагина, 172-180 (четная) и 161а-169 (нечетная); пер. Радужный, 6.
ВАЖНО
564-034 - cправки для жителей Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов города Кирова;
529-555 - справки для жителей Нововятского района и заречной части города Кирова.