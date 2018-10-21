В понедельник десятки домов в Кирове останутся без электричества

СЕГОДНЯ 14:22 2018-10-21T14:22:01+03:00

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В понедельник, 22 октября 2018 года, в Кирове пройдут плановые отключения электричества. Об этом сообщили в АО «Горэлектросеть». Работы на подстанциях пройдут во всех районах Кирова до 20.00 часов. Электричества завтра не будет в домах по следующим адресам:

ул. Володарского, 99а, 238;

ул. Воровского, 73а, 104, 104а, 104б, 106, 108;

ул. Г. Костина, 3а;

ул. Г. Рожнева, 6, 8;

ул. Горького, 35а;

ул. Дерендяева, 75/3, 77;

ул. Дружбы, 3, 5, 7;

ул. Коммунистическая, 9, 11;

ул. Конева, 5, 5/1, 7/5;

ул. Красина, 1;

ул. Краснофлотская, 14;

ул. Кутшо, 7, 8, 8а;

ул. Ленина, 1 (Нововятск);

ул. Ленина, 198а, 198/1 (Киров);

ул. Лепсе, 1, 3;

ул. Маклина, 28, 29;

ул. Московская, 155;

ул. Народная, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26;

пер. Народный, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

ул. Некрасова, 18, 20, 22, 40/1;

пр-т Октябрьский, 13, 15, 17, 19, 24/2, 57, 59, 61, 63, 82а, 84;

ул. Орджоникидзе, 9;

ул. Падерина, 1-5, 135, 152;

ул. Полевая, 1;

ул. Северо-Садовая, 1, 1а, 2, 2а, 10, 11, 12;

ул. Стахановская, 16, 16/1;

ул. Упита, 5/1;

ул. Хлыновская, 34;

ул. Чапаева, 2, 2а, 4, 6, 8, 48;

ул. Шорина, 2, 4, 6, 8;

пгт Лянгасово, ул. Октябрьская, 45, 45/1, 45/3;

СДТ Здоровье, гаражи сл. Зоновы;

сл. Малые Ряби, 1-19;

мкр. Коминтерн: ул. Мостовая, 3-26; ул. П. Корчагина, 172-180 (четная) и 161а-169 (нечетная); пер. Радужный, 6.

ВАЖНО

564-034 - cправки для жителей Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов города Кирова;

529-555 - справки для жителей Нововятского района и заречной части города Кирова.